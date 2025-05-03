Адвокаты АдГ пригрозили контрразведке судом

Адвокаты партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) потребовали от ведомства по охране конституции (контрразведка) ФРГ отозвать решение о признания партии правоэкстремистской. Это необходимо сделать до понедельника иначе партия может обратиться в суд, сообщает РИА Новости.

Адвокаты АдГ составили юридический документ-предупреждение на 48 страницах. Решение контрразведки и его публикация названы «несомненно незаконными».

Адвокаты потребовали «удалить соответствующие сообщения» и опубликовать исправленную информацию.

«Вы должны сделать это немедленно, но не позднее понедельника, 5 мая 2025 года, 8.00 (9.00 мск)» — сказано в адвокатском предупреждении.

Если контрразведка не выполнит требования в срок, адвокаты посоветуют руководству партии обратиться с иском в суд.

Шольц сделал заявление о запрете "Альтернативы для Германии"

Накануне ведомство по охране конституции Германии придало АдГ статус правоэкстремистской партии на территории всей страны. Это позволяет силовикам вести слежку за организацией и является промежуточным шагом к полному запрету партии.

Сопредседатели АдГ Тино Крупалла и Алиса Вайдель заявили об ударе по демократическим институтам страны.

Уходящий канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал не торопиться с возможным запретом АдГ.