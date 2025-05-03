Владимир Зеленский пригрозил мировым лидерам, принявшим решение приехать в Москву на парад Победы, заявив, что киевский режим не будет давать им никаких гарантий безопасности

Как пишет Интерфакс-Украины, он заявил, что Украина «не может гарантировать безопасность» мировых лидеров, которые приедут в Москву на парад Победы.

«Наша позиция очень проста ко всем странам, которые ехали или едут на 9 мая: мы не можем нести ответственность за происходящее на территории Российской Федерации... поэтому гарантии мы вам никакие давать не будем», — заявил он.

До этого Зеленский официально отверг предложение президента России Владимира Путина о трёхдневном перемирии с 8 по 10 мая.

Зеленский отверг предложение Путина о перемирии

28 апреля Путин объявил перемирие в зоне украинского конфликта в дни 80-летия Победы с 00:00 мск с 7 на 8 мая до 00:00 с 10 на 11 мая.