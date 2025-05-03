Назван вероятный преемник Трампа на посту президента

Вероятным преемником президента США Дональда Трампа на президентских выборах 2028 года может быть действующий директор Национальной разведки Тулси Габбард. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил политолог, доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин.

"Тулси Габбард побывала, как демократом, так и республиканцем, и в начале своей политической карьеры на Гавайях она была самым молодым политиком (...) Такой кандидат, молодая небелая женщина может стать неожиданным, свежим образом для американской политической системы в качестве президента"Григорий Ярыгин доцент кафедры американских исследований СПбГУ

Однако Ярыгин подчеркнул, что этот сценарий является гипотетическим, так как Трамп может принимать неожиданные политические решения. Он указал, что помимо Габбард, на Белый дом могут нацелиться действующий вице-президент Джей Ди Вэнс, губернатор Флориды Рон ДеСантис и бизнесмен Вивек Рамасвами.

Раскрыты планы Трампа на третий срок

Однако американист указал, что Трамп будет до последнего медлить с выбором преемника, чтобы избежать конфликтов внутри Республиканской партии. В связи с этим, он часто упоминает даже идею о своем гипотетическом третьем сроке.

"Скорее всего, Трампу говорят: «Послушайте, нам надо избежать ситуации, когда в такой монолитной администрации может начаться подводная борьба за ваше же место. Давайте скажем, что вы останетесь, и будем это имитировать до самого последнего момента" Григорий Ярыгин доцент кафедры американских исследований СПбГУ

В феврале этого года Габбард получила согласие Сената Конгресса США на получение должности директора Национальной разведки страны. Ее утверждение в администрации Трампа было одним из сложнейших, так как демократы обвинили ее в симпатиях к России, Китаю, а также бывшему президенту Сирии Башару Асаду. Кроме того, Габбард пыталась скрыть свои связи с индуистской сектой, так как она выросла в тайном ответвлении духовного движения Харе Кришна на Гавайях.