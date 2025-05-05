В Конгрессе США резко осудили сделку с Украиной

Сделка с Украиной по природным ресурсам приведет США к большим расходам. Об этом предупредила член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин в соцсети X.

«Мы не хотим, чтобы редкоземельные минералы на Украине обрекали Америку на бесконечные расходы и военную оборону», — отметила конгрессвумен.

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По словам Грин, США обладают собственными минеральными ресурсами, разработка которых привела бы к созданию новых рабочих мест. Она добавила, что федеральное правительство должно дать разрешение на это.

Ранее Грин заявила, что сделка о минералах с Украиной может спровоцировать новую войну.