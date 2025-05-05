Военный блогер Борис Рожин в Румынии для России.

Он отметил, что отмена итогов первого тура выборов, где лидировал Кэлин Джорджеску, сказались только на его фигуре, но не на тенденциях, поскольку Румынию, как и ряд других стран, «повело вправо». Эксперт добавил, что население голосовало во многом назло румынскому истеблишменту и Европейскому союзу, поэтому без отмены выборов Брюссель так или иначе получит ультраправого кандидата.

«Для России это конечно не дружественная фигура, но нас устроит и тот хаос, которая она очевидно посеет на юго-восточном фланге НАТО», — заключил Рожин.

Ранее стало известно, что лидер оппозиционной правой партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джеордже Симион лидирует на выборах президента Румынии с 42,28 процента голосов. Второе место занял кандидат от правящей коалиции Крин Антонеску, набрав 22,53 процента избирателей.

Предыдущие президентские выборы прошли в стране в ноябре 2024 года, лидером первого тура выборов стал ультраправый кандидат Кэлин Джорджеску. Конституционный суд Румынии отменил итоги первого тура выборов, позже Джорджеску предъявили ряд обвинений, среди которых — распространение ложной информации и незаконное финансирование избирательной кампании.