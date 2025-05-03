В Конгрессе США предупредили о новой войне из-за решения Трампа по Украине

Сделка США и Украины по ресурсам может спровоцировать новый конфликт, предупредила член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин. Об этом пишет РИА Новости.

Политик напомнила, что США спровоцировали войну в Ираке, обвинили страну в мнимом хранении оружия массового поражения.

Трамп обратился с угрозой к двум странам Ближнего Востока

Трагедия на Ближнем Востоке не привела к обогащению Соединенных Штатов за счет нефти, а госдолг США вырос до $36 трлн, отметила Грин.

«Так с какой стати нам идти на оккупацию Украины и тратить несметное количество будущих долларов американских налогоплательщиков на защиту и добычу ее полезных ископаемых, а также потенциально подвергать риску жизни американцев и развязывать будущую войну?», — поинтересовалась конгрессвумен.

Грин подчеркнула, что США следует заняться добычей собственных полезных ископаемых.