Президент Сербии Александр Вучич отменил ряд встреч в США на фоне проблем со здоровьем. В ближайшее время он вылетит в Белград, пишет Bloomberg.

Вучич прибыл во Флориду в среду, 30 апреля, встретился с конгрессменом Клаудией Тенни, бывшим мэром Нью-Йорка Руди Джулиани, сербскими предпринимателями, бывшим губернатором Иллинойса Родом Благоевичем.

Кроме того, он планировал встретиться с президентом США Дональдом Трампом и высокопоставленными членами Республиканской партии.

Вучич раскрыл истинную цель визита в Москву

По данным агентства, решение вернуться в Сербию было принято после консультаций с врачами.

Ранее сообщалось, что Александр Вучич пообещал приехать в Москву на 9 мая с тем, чтобы принять участие в торжествах по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.