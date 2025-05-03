В порту Одессы обнаружили огромный сухогруз "Коммандер"
По данным подпольщиков Николаева, 2 мая в порту Одессы был обнаружен здоровенный 95-метровый сухогруз COMMANDER, выполняющий функции контейнеровоза.
Лидер подпольщиков Сергей Лебедев в своём телеграм-канале отметил, что сухогруз прибыл несколько дней назад из Асия Порт, где есть военные базы. С него отгружают желтые и красные контейнеры, как малые так и большие, и их очень быстро увозят машины.
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Ближе к вечеру "Коммандер" грузится пустыми контейнерами и намерен уходить.