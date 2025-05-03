С 2014 года западные страны ввели против России около 29 тысяч санкций, при этом больше всего рестрикций было введено США, Канадой и Швейцарией. Страны, лидирующие по введению санкционных ограничений против Москвы, назвал аналитический портал Castellum, передает РИА Новости.

Согласно данным портала, 98 процентов рестрикций были введены в 2022 году. Общее число санкций к 2025 году достигло 28937 ограничений, при этом четверть всех санкций принадлежит США. Канаде принадлежит доля в 12,6 процента, а Швейцарии — в 11,3 процента.

В список лидеров по рестрикциям также вошли Норвегия, Евросоюз, Исландия, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия и Япония.

Bloomberg: Трамп рассматривает новые антироссийские санкции в сфере энергетики

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения вторичных санкций против России. Причиной возможного введения санкций является якобы «нежелание» российского лидера Владимира Путина идти на уступки в урегулировании конфликта на Украине.