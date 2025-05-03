В США рассказали о предложенной Уолтцу должности

Бывшему советнику президента США по национальной безопасности Майку Уолтцу предлагали занять должность посла в Саудовской Аравии, но он отказался. Об этом пишет телеканал CBS со ссылкой на источники.

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По его информации, после отставки Уолтцу предоставили возможность самому выбрать новый пост. Ему предложили несколько должностей посла, в том числе в Саудовской Аравии, однако, поразмыслив, он предпочел стать постоянным представителем страны при ООН.

О том, что Уолтц покинул пост советника Трампа, стало известно 1 мая. По данным телеканала Fox News, его отставка связана со скандалом с мессенджером Signal.