Стало известно об ограничениях для россиян, проживающих в Литве

В Литве начали действовать правила, ограничивающие поездки граждан России, постоянно проживающих в стране, в РФ и Беларусь. Соответсвующий документ опубликован на сайте Сейма.

«Разрешение на временное проживание, выданное гражданину Российской Федерации в Литовской Республике, аннулируется, если будет установлено, что он в течение последних трех календарных месяцев совершал поездки в Российскую Федерацию или Республику Беларусь более одного раза», — говорится в документе.

По информации, предоставленной департаментом миграции, в Литве на основании вида на жительство находятся примерно 14,7 тысячи граждан Российской Федерации.

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Исключения распространяются на граждан РФ, работающих в экипажах организаций, осуществляющих международные перевозки грузов и пассажиров, в том числе в страны Европейского Союза, из них или транзитом через Литву. Также исключение применяется, если поездка в Россию или Беларусь произошла по причинам, не зависящим от самого гражданина.

Ранее въезд на территорию Латвии был запрещен российской певице Кристине Орбакайте по причине опасений Службы государственной безопасности (СГБ) страны. Проведение мероприятий с участием лиц, поддерживающих действия России, противоречит интересам национальной безопасности Латвии, передает RT.