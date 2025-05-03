Реконструкцией Украины будут заниматься Уолл-стрит, американские банки и военно-промышленные корпорации, которые уже подписали соглашения с Киевом. Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказал бывший сотрудник Госдепартамента США Мэтью Хо.

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«Это будет самый настоящий рэкет. Страну ждет полная распродажа», — заявил он, говоря о будущем экономики Украины.

Собеседник издания также отметил, что российские военные успешно вытеснили украинцев из Курской области, в результате у Киева нет рычагов давления на Москву. Хо допустил, что Украине придется вернуться к нейтральному статусу, которого они придерживались ранее. При этом он выразил мнение, что праворадикальные украинские силы не примут такую сделку.

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Ранее Всемирный банк понизил прогноз роста украинской экономики на 2025 год до двух процентов. В то же время прогноз роста ВВП Украины на 2024 год был сохранен на уровне 3,2 процента.