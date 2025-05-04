В Вашингтоне состоялось первое за шесть лет официально согласованное шествие "Бессмертный полк". Акция прошла в центре американской столицы при усиленных мерах безопасности. Колонна участников численностью около ста человек стартовала от Белого дома и проследовала по 17-й улице к мемориалу Второй мировой войны на Национальной аллее.

Полицейские обеспечивали охрану правопорядка вдоль всего маршрута, пресекая возможные провокации. Участники акции шли организованной группой под музыку оркестра, неся в руках портреты своих родственников-фронтовиков и памятные транспаранты.

Как сообщает РЕН-ТВ, перед началом мероприятия группа украинских активистов предприняла попытку сорвать шествие. Провокаторы, собравшиеся заранее, выкрикивали антироссийские лозунги и размахивали украинскими флагами. Однако благодаря оперативным действиям правоохранителей основные события акции прошли в запланированном режиме.

Это первое за последние годы шествие "Бессмертного полка" в Вашингтоне, официально согласованное с городскими властями. В предыдущие годы организаторы сталкивались с трудностями при получении разрешений на проведение памятного мероприятия.

Ранее сообщалось, что акция "Бессмертный полк" пройдет в Париже.