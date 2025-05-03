Европейским странам грозит трагедия из-за украинизации. Об этом предупредил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович на своей странице в соцсети X.

© Лента.ру

Он выразил обеспокоенность по поводу ситуации в Западной и Северной Европе, выразив сомнение, что процесс украинизации получится остановить.

Европа столкнулась с трудностями в формировании сил сдерживания для Украины

«Я видел, как этот процесс происходил в Киеве в период с 2014 по 2022 год, и знал, что это закончится трагедией», — отметил эксперт.

Ранее глава партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт заявила, что Европа совершила большую ошибку, не захотев урегулировать украинский конфликт мирным путем. Она указала, что в это время США смогли заключить с Киевом сделку и получить доступ к украинским ресурсам и редкоземельным металлам.