Рубио раскрыл, на каком месте Украина в списке приоритетов

США считают, что ситуация с Китаем представляет собой более важную проблему, чем конфликт на Украине. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.

«Наступает момент, когда президент Дональд Трамп должен решить, сколько еще времени на самом высоком уровне нашего правительства вы будете уделять этому конфликту, когда, возможно, одна из двух сторон или обе стороны недостаточно близки, когда у нас так много — я бы даже сказал, еще более важных — проблем по всему миру», — сказал Рубио.

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Он подчеркнул, что конфликт на Украине остается важным вопросом, однако для будущего мира приоритетной задачей становится ситуация с Китаем. Кроме того, глава Госдепа добавил, что не стоит забывать и о ядерных амбициях Ирана и других глобальных вызовах.

Ранее Рубио заявлял, что США устали от бесконечных переговоров с Украиной. Вашингтон надеется на серьезные изменения в украинском конфликте, но Киев пока не делает никаких шагов по улучшению ситуацию.