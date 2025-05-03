В МИД РФ оценили заявления США и ЕС по Украине

Михаил Ульянов, занимающий пост постоянного представителя Российской Федерации при международных организациях в Вене, в своем Telegram-канале выразил мнение, что заявления о вероятном устранении Соединенных Штатов Америки и Европейского союза от посреднической миссии в процессе украинского урегулирования не способны повлиять на позицию России.

© Алексей Куденко/РИА «Новости»

«США заявили, что не намерены оставаться посредниками в урегулировании разногласий между Россией и Украиной. Мол, эти две страны должны договариваться между собой. Евросоюз также заявил, что не намерен становиться посредником. Надо надеяться, что ни Вашингтон, ни Брюссель не ожидают, что эти новости могут вывести Россию из равновесия», – отметил Ульянов.

В США сообщили о согласии Украины и ЕС на 22 условия для мира с Россией

Представитель Государственного департамента США Тэмми Брюс в пятницу, 2 мая 2025 года, заявила о готовности Штатов выйти из мирных переговоров по Украине в случае отсутствия подвижек, уточнив, однако, что критическая черта еще не пройдена. По её словам, Вашингтон более не намерен участвовать в процессе в качестве посредника и не планирует в срочном порядке отправляться на другой конец света для организации новых встреч. Она также отметила стремление США видеть непосредственное общение между сторонами конфликта.

В тот же день официальный представитель европейской внешнеполитической службы Анвар аль-Ануни заявил, что Европейский союз не планирует брать на себя роль посредника в мирном разрешении украинского конфликта в случае отказа США от данной роли, акцентировав, что Брюссель намерен и в дальнейшем оказывать военную поддержку Киеву.