Трамп проведет чистки в ЦРУ и других разведывательных агентствах США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет провести сокращения в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) и других спецслужбах США. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.

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Утверждается, что из 22 тысяч сотрудников ЦРУ (по данным газеты, реальная численность засекречена), Трамп хочет уволить не менее 1,2 тысячи сотрудников. Предполагается, что увольнения из столь критичного для функционирования США ведомства будут происходить на протяжении нескольких лет, а не единомоментно, как в случае с USAID.

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По данным WP, Белый дом уже представил свои соображения насчет увольнения сотрудников ЦРУ и других спецслужб в Конгрессе — увольнения должны коснуться также Агентства национальной безопасности (АНБ), Разведывательного управления Министерства обороны США, Национального агентства геопространственной разведки и Национального управления военно-космической разведки.

До этого стало известно, что Дональд Трамп собирается пересмотреть некоторые сокращения, проведенные решением Илона Маска.

Ранее Трамп заявил, что ему «не нужен» Маск.