Немецкие бюрократы пытаются уничтожить партию «Альтернатива для Германии» (АдГ). Это политическое объединение является самым популярным в стране. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в социальной сети X.

«АдГ — самая популярная партия в Германии и, безусловно, самая представительная в Восточной Германии. Теперь бюрократы пытаются уничтожить ее», — написал Джей Ди Вэнс.

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Вэнс также отметил, что Запад разрушил Берлинскую стену. При этом она была восстановлена не Советским Союзом, а именно немецким истеблишментом.

Как сообщало URA.RU, ранее Федеральное ведомство по охране конституции Германии признало партию «Альтернатива для Германии» экстремистской организацией, что позволило усилить надзор за ее деятельностью. Между тем, МИД Германии охарактеризовало данный шаг как проявление демократии.