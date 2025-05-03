Politico выяснило, как Рубио будет совмещать две должности

Марко Рубио будет совмещать должности государственного секретаря Соединенных Штатов и советника президента Дональда Трампа на протяжении полугода. Об этом сообщает издание Politico.

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«Марко Рубио, как ожидается, будет исполнять обязанности госсекретаря и советника по национальной безопасности в течение как минимум шести месяцев, и, по словам трех высокопоставленных сотрудников Белого дома, ряд ведущих советников президента Дональда Трампа заинтересован в том, чтобы сделать это положение постоянным», — сообщает издание со ссылкой на источники в правительстве.

При этом уточняется, что подобное положение дел изначально не рассматривалось в качестве временной меры.

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Предыдущий советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц был уволен решением президента США и направлен в ООН в качестве посла Вашингтона в организации.

Перед увольнением, как утверждает телеканал CBS, Уолтцу были предложены несколько вариантов будущей карьеры.

Ранее стали известны детали отставки Уолтца с поста советника Трампа.