NBC News: разногласия по статусу Крыма тормозят переговоры РФ и Украины

Разногласия по вопросу статуса Крыма являются препятствием для мирных переговоров между Россией и Украиной, так пишет NBC News. Телеканал подчеркивает, что «Крым — это суть, полуостров имеет огромное торговое и военное значение — и пропитан духовными традициями». Кроме того, Украина опасается ужесточения конфликта в случае признания Крыма российским.

Financial Times пишет, что велика вероятность того, что Украине придется жить с потерей Крыма. Кажется, что США готовы либо в рамках какого-то мирного соглашения, либо параллельно с ним официально признать полуостров частью России. Однако если этого не произойдет и соглашение о мире позволит Штатам избежать признания Крыма российским, то это даст Киеву шанс повоевать — то есть начать военную агрессию против России или попытаться вернуть полуостров себе другими способами, но в будущем.

Ранее спецпосланник американского президента Кит Келлог заявил, что США готовы частично согласиться на территориальные требования России в рамках урегулирования украинского конфликта. Но что и как может измениться с приходом нового советника Дональда Трампа по нацбезопасности после ухода Уолтца?

Axios пишет, что новым советником может стать одно из самых доверенных лиц Трампа — ныне замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер. Ему 39 лет, он считается архитектором жесткой иммиграционной политики Трампа.

Вот что о нем говорит американист, руководитель «Дубравский консалтинг» Павел Дубравский:

— Прежде всего, он политконсультант. Причем очень важно оценивать его влияние в администрации Трампа. Он и в первой администрации был, и сейчас — соответственно, во второй. Более того, это один из тех немногих, я бы сказал, кабинетных политиков и чиновников, которые не отвернулись от Трампа после его заявления об украденных выборах 2020 года. Наверное, что самое интересное, что бы я выделил в его биографии: первое — он является конструктором системы массовой депортации, которая сейчас реализована в Соединенных Штатах Америки. Это была его идеологическая концепция, которую поддержал Дональд Трамп. Второе — это человек, который ставил под подозрение как раз-таки честность выборов 2020 года, о чем неоднократно говорил Дональд Трамп. Но опять же, ключевой момент заключается в том, что он остался с Трампом в самый нужный ему момент. Поэтому Трамп ему доверяет, и для него это, наверное, в какой-то степени повышение и переход из таких теневых кабинетных политиков в более публичное пространство, где он мог бы еще больше артикулировать свои личные взгляды и ценности.

— Как теперь изменится ситуация вокруг мирных переговоров?

— Келлог был, скорее, с натяжкой, проукраинским. Нельзя его назвать человеком, который полностью поддерживает киевский режим — нет. Здесь ситуация чуть сложнее: он просто выступал с позиции того, что давить надо больше на Россию, нежели на Украину. По итогу мы знаем, чем это закончилось — что Трамп решил выбрать все-таки золотую середину между этими вариантами. Что касается смены парадигмы, я бы все-таки придерживался того, что изначально за нее отвечает Дональд Трамп, а все остальные, кто находится в его команде — неважно, это Марко Рубио, уже ушедший Майкл Уолтц или кто-либо еще — это все люди, которые исполняют волю Трампа. У Трампа есть такая особенность, как он выстраивает менеджмент в своей команде: он дает одну задачу двум либо противоположным по взглядам командам — чаще всего именно по взглядам — либо двум-трем участникам его администрации, и потом смотрит, кто справился лучше. Кто справляется лучше, у того Трамп присваивает результат и победу себе. До этого ему больше всего нравился Уиткофф. Хотя, опять же, мы читали, как источники из администрации Трампа высказывались о нем: «Хороший парень, но тупой». Поэтому, в этом плане, конечно, интересно посмотреть, как дальше развернутся события.

The Washington Post, говоря об уходе Майка Уолтца с поста советника Трампа по нацбезопасности, пишет, что даже до скандала с мессенджером Signal Уолтц «ходил по тонкому льду». Он разозлил президента Трампа тем, что слишком тесно общался с израильским премьером Биньямином Нетаньяху. Издание пишет, что Уолтц был также более склонен к применению военной силы, чем его начальник. Уолтц выступал за военные действия против Ирана, которые он координировал с израильской стороной, рука об руку с израильтянами. «Эта информация дошла до Трампа, и президент остался ею недоволен», — рассказал источник. Другой чиновник даже сказал, что Уолтц будто бы работал на лидера другой страны.

Bloomberg пишет, что из-за ухода Уолтца с поста советника по нацбезопасности Госсекретарь Марко Рубио остался без своего союзника в Вашингтоне. Рубио и Уолтц были едины по многим позициям. При этом назначение Рубио исполняющим обязанности советника Bloomberg называет возвышением и кульминацией его карьеры. Раньше он был соперником Трампа на президентских выборах, а теперь Рубио — один из самых выдающихся помощников президента США, и именно он может стать «ушами Трампа».

Межд тем Владимир Путин дал интервью для документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет». Он заявил, что примирение с украинским народом «неизбежно, несмотря на всю трагедию, которую мы переживаем сейчас, это вопрос времени». Также он уточнил, что у России достаточно средств для завершения военной операции и без ядерного оружия. Необходимости применять его не было «надеюсь, и не потребуется».

Интервью было записано, как сообщается, в квартире президента в Кремле, Путин показал свою домашнюю часовню:

— Чем вас порадовать? Чем угостить? Кефирчиком? Могу угостить кефирчиком.

— Буду, если можно. Спасибо большое.

— Ряженка есть.

— Вы и на кухне тоже сами?

— Ну да. Ребята приходят, помогают. А здесь домашняя церквушка.

— Вы рассказывали одному из моих коллег, что приходили, возможно, в эту часовню, когда был теракт «Норд-Ост», и молились.

— Дело в том, что у российского человека и у русского человека есть некоторые отличия от западного социума. Мы больше думаем о чем-то вечном, о чем-то безграничном, и поэтому у человека с таким морально нравственным кодом время от времени возникает желание обратиться к господу. Вот в период кризиса с «Норд-Остом» я впервые в своей жизни встал на колени.

Целиком документальный фильм о Путине выйдет сегодня в 9 вечера.