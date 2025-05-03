Трамп выдвинул ультиматум странам НАТО

Ura.Ru

Президент США Дональд Трамп может отказаться от участия в саммите НАТО в Гааге, если европейские страны не выполнят его требования по увеличению оборонных расходов. Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel.

Трамп выдвинул ультиматум странам НАТО
© globallookpress.com
«Сначала немецкие чиновники не верили, что американцы говорят всерьез, когда требуют таких оборонительных расходов. Но теперь Витакеру верят, что Трамп будет бойкотировать саммит в Гааге», — пишет Der Spiegel.

По данным издания, новый посол США при НАТО Мэтью Витакер на каждой встрече с коллегами из стран-союзниц настаивает на необходимости увеличения оборонных расходов до 5% ВВП.

Трамп допустил выход США из НАТО

Ранее британская газета The Times уже высказывала опасения, что Трамп способен пойти на крайние меры вплоть до роспуска НАТО, отмечая его непредсказуемость и давление на союзников. На этом фоне требования Трампа к увеличению оборонных расходов и угроза бойкота саммита в Гааге воспринимаются как продолжение его политики усиления давления на европейских партнеров по альянсу.

В мире