В Британии назвали ужасной сделку по минералам между США и Украиной

Сделка по минеральным ресурсам, предложенная Соединенными Штатами Америки, ужасна, но Украина должна ее принять. Об этом заявил колумнист британского издания Times Марк Галеотти.

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«Сделка ужасная, она противоречит как международному праву, так и элементарной порядочности. Но для Украины или ее других западных союзников не получится улучшить условия, пока [президент США Дональд] Трамп остается у руля в Белом доме», — говорится в материале.

30 апреля Вашингтон и Киев подписали соглашение о редкоземельных металлах. Договор предусматривает создание Инвестиционного фонда, деятельность которого будет связана с реализацией совместных проектов Украины и США в добывающей сфере.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уточнил, что Инвестиционный фонд будет зарегистрирован в США. При этом счет, на который будут поступать доходы от добычи полезных ископаемых, зарегистрируют на Украине.