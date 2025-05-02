Вагенкнехт назвала абсурдом причисление партии АдГ к экстремистам

Лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт осудила решение Федерального ведомства по охране конституции присвоить партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) статус правоэкстремистской организации на всей территории ФРГ, назвав его абсурдным и политически недальновидным. Ее слова приводит РИА Новости.

© Газета.Ru

По ее мнению, решение ведомства лишь усугубит разочарование избирателей АдГ, не изменив их взглядов. Вагенкнехт призвала к прекращению этой, по ее мнению, «абсурдной» политики.

До этого госсекретарь США Марко Рубио написал на своей странице в соцсети X, что ФРГ показала себя «скрытой тиранией» после признания партии «Альтернатива для Германии» экстремистской.

2 мая контрразведка ФРГ признала АдГ правоэкстремистской. В ведомстве заявили, что представители партии «несправедливо относятся к меньшинствам» — в том числе не признают мусульманских эмигрантов равноправными членами общества.