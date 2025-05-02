Страдающий алкоголизмом замглавы МИД Польши второй месяц не выходит из отпуска

Страдающий алкоголизмом заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна уже второй месяц находится в отпуске. Об этом заявил глава МИД республики Польши Радослав Сикорский телеканалу Polsat.

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Шейна рассказал о своих проблемах с алкоголем в марте этого года. До этого он несколько раз появлялся в публичных местах, имея нарушенную координацию движений и проблемы с речью. После признания Шейну отправили в отпуск "до полного выяснения обстоятельств".

"Решения еще нет. Он пока находится в отпуске", - сказал Сикорский в ответ на вопрос о дальнейшей судьбе чиновника.

По данным польских СМИ, агентство внутренней безопасности Польши проверяет, владеет ли Шейна сверхсекретной информацией, связанной также с НАТО.

В МИД Польши Шейна отвечает за африканское и ближневосточное направление.