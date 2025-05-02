Сикорский: США теряют терпение из-за отсутствия прогресса по Украине

Соединенные Штаты постепенно теряют терпение, поскольку прогресс в переговорах об урегулировании украинского конфликта отсутствует, сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский. Об этом он рассказал в беседе с телеканалом Polsat.

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«Госсекретарь США Марко Рубио говорил нам и на министерской встрече в рамках НАТО, и в моей беседе с ним, что Соединенные Штаты теряют терпение от того, что отсутствует прогресс», — сказал польский министр.

По его словам, Вашингтон провел «разведку боем» и обнаружил, что на текущий момент позиции Киева и Москвы настолько далеки друг от друга, что их не удается согласовать.

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19 апреля Госдепартамент США отметил, что не готов к бесконечным переговорам по урегулированию украинского конфликта без достижения реального прогресса. Как подчеркнула официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс , Европейский союз должен понимать, что США не будут участвовать в бесплодных дискуссиях.

При этом представитель евродипломатии Анвар аль-Ануни заявил, что у Евросоюза нет намерений становиться посредником по украинскому урегулированию, если Соединенные Штаты выйдут из переговоров.