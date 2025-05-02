США назвали условие выхода из переговоров по Украине

Соединенные Штаты не отказывались от роли посредника в решении украинского кризиса, однако это произойдет при отсутствии прогресса в переговорах между Киевом и Москвой. Такое условие выхода США из процесса разрешения конфликта, как сообщает американского Госдепартамента Тэмми Брюс в интервью Fox News.

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«В настоящее время наша позиция остается той же самой. Однако если не будет прогресса, это изменится. И это изменение будет касаться наших действий как посредника. Тем не менее мы еще не находимся в такой точке», — сказала Брюс.

Госдеп: США больше не будут посредником в переговорах Россией и Украины

Ранее Брюс заявляла, что Вашингтон больше не собирается играть роль посредника в переговорах. Она сказала, что работа должна идти между Россией и Украиной, а представители США не готовы «в мгновение ока прилетать на другой конец мира, чтобы модерировать встречи».