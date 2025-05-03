ФРГ объяснила Штатам, почему признала «Альтернативу для Германии» экстремистской

Признание правой партии ФРГ «Альтернатива для Германии» (АдГ) экстремистской отражает принципы демократии, такой шаг сделан в целях защиты закона. Так на странице в соцсети X (бывшая Twitter) ответил МИД ФРГ на критику такого решения со стороны Госдепа США.

«Это демократия. Это решение является результатом досконального и независимого расследования», — говорится в сообщении ведомства.

Там отметили, что расследование было проведено в целях защиты конституции Германии и верховенства закона.

АдГ признали правоэкстремистской партией на всей территории ФРГ

До этого госсекретарь США Марко Рубио написал на своей странице в соцсети X, что ФРГ показала себя «скрытой тиранией» после признания партии «Альтернатива для Германии» экстремистской.

2 мая контрразведка ФРГ признала АдГ правоэкстремистской. В ведомстве заявили, что представители партии «несправедливо относятся к меньшинствам» — в том числе не признают мусульманских эмигрантов равноправными членами общества.

Ранее в ФРГ опровергли давление на контрразведку для признания АдГ экстремистской партией.