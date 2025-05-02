Маск заявил, что возможный запрет АдГ в Германии станет атакой на демократию

Возможный запрет властями ФРГ партии «Альтернатива для Германии», которая переживает рост популярности среди немцев, станет мощным ударом по демократии в стране. Такое заявление сделал глава департамента государственной эффективности (DOGE) США Илон Маск. Почти одновременно с ним поддержку АдГ высказал американский госсекретарь Марко Рубио.

«Запрет центристской АдГ, самой популярной партии Германии, станет величайшей атакой на демократию», — написал Маск в X.

По мнению Марко Рубио, Германия не является демократией — это «замаскированная тирания».

Федеральное ведомство по защите Конституции ФРГ недавно провело переоценку «Альтернативы для Германии» на федеральном уровне. Недавно рейтинг политической силы достиг исторического максимума в 26%.

Теперь служба признала всю партию как «правоэкстремистскую».

Спецслужба под названием «Федеральное ведомство по охране Конституции Германии» подчиняется МВД Германии и занимается слежкой за организациями, которые угрожают «свободному и демократическому основному правопорядку» страны.