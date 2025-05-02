Назван главный претендент на пост советника Трампа по нацбезопасности

Главным претендентом на пост следующего советника президента США Дональда Трампа по нацбезопасности, как сообщает Axios, стал Стивен Миллер.

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Миллер, как отмечается, один из старейших и «самых доверенных помощников» главы государства. Сейчас он занимает пост замруководителя аппарата Белого дома.

Претендент также является советником администрации по внутренней безопасности. Известно, что именно он курирует программу немедленной депортации нелегальных иммигрантов.