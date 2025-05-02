Трамп поручил сократить расходы Пентагона

Администрация президента США Дональда Трампа предложила сократить не связанные с обороной статьи расходов Пентагона на 163 миллиарда долларов. Об этом говорится в проекте бюджетного предложения Белого дома, представленном на рассмотрение конгрессу США.

«Необоронные расходы сокращены на 163 миллиарда долларов или 22,6%», — говорится в проекте бюджетного предложения.

В документе подчеркивается, что данное сокращение затрагивает исключительно те статьи бюджета Пентагона, которые не относятся напрямую к обеспечению национальной обороны. Он размещен на сайте Белого дома.

В проекте также отмечается, что изменения в структуре расходов призваны повысить эффективность использования средств министерства обороны и перераспределить ресурсы на приоритетные направления. В США ожидают, что пересмотр бюджета позволит оптимизировать работу ряда ведомств и сосредоточить внимание на ключевых задачах национальной безопасности.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил об утверждении рекордного оборонного бюджета в размере около триллиона долларов, однако администрация еще не представила проект бюджета на 2026 год из-за действия временного финансирования. Ожидается, что новый бюджет будет опубликован к концу весны, а дополнительные доходы планируется получить за счет новых импортных пошлин.