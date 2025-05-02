США приостановят взносы в ВОЗ, ЮНЕСКО и ООН

Президент США Дональд Трамп в проекте бюджета на 2026 финансовый год предложил приостановить добровольные взносы в структуры ООН, включая ВОЗ, ЮНЕСКО и регулярный бюджет организации. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета Белого дома, передает РИА Новости.

«Бюджет приостанавливает большинство обязательных и все добровольные взносы в ООН и другие международные организации, включая регулярный бюджет ООН, ЮНЕСКО и ВОЗ», — говорится в сообщении.

29 марта стало известно, что ВОЗ рассмотрит возможность сократить свой годовой бюджет более чем на 20% в связи с нехваткой финансирования, которая возникла из-за решения США выйти из данной структуры.

В письме главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, к которому получили доступ журналисты AFP, подчеркивается, что в данный момент у ВОЗ нет иного выбора, кроме как сократить число своих сотрудников и уменьшить масштабы своей деятельности. По словам Гебрейесуса, в первую очередь кадровые перестановки коснутся штаб-квартиры структуры. Они затронут все уровни, включая высшее руководство.