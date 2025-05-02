Принц Гарри проиграл судебное разбирательство в Великобритании

Герцог Сассекский, принц Гарри проиграл судебный спор по поводу уровня безопасности, на который он имеет право, находясь в Великобритании. Об этом сообщает The Guardian.

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Адвокаты принца Гарри утверждали, что его безопасность и жизнь были «под угрозой». Все произошло после того, как изменились меры безопасности, когда он оставил пост действующего принца и переехал за границу. Однако в окончательном решении принц Гарри проиграл судебное разбирательство и остался без усиленной охраны.

Вместо этого Сассексы получат «индивидуальную» службу безопасности, в рамках которой они должны будут уведомлять за 30 дней о любых планах поездки в Великобританию, при этом каждый визит будет оцениваться на предмет уровня угрозы и необходимости защиты.

В апреле принц Гарри решил оспорить решение о лишении его государственной охраны. Во время заседания адвокат принца заявил, что в 2020 году он и Меган Маркл «чувствовали себя вынужденными» отказаться от королевских обязанностей, поскольку «не были защищены учреждением». Однако их просьба не была услышана.

До этого принц Гарри встретился с журналистами во время своего визита в Канаду по случаю открытия «Игр непокоренных». Младший сын короля Великобритании признался, что благодарен жене за то, что она сопровождала его на спортивных соревнованиях.