В Европарламенте назвали Румынию диктатурой и тиранией

Депутат Европарламента Диана Шошоакэ в эфире RT, говоря о незаконном задержании и депортации из Бухареста корреспондента Чея Боуза, заявила, что Румыния не является демократией, как и ЕС. По её словам, это «диктатура и тирания».

Шошоакэ также пообещала приехать в Москву:

«Посмотрим, не арестуют ли меня по возвращении (в Румынию. — RT) прямо в аэропорту. Здесь творится что-то немыслимое», — сказала парламентарий.

Диана Шошоакэ, которая также является лидером румынской оппозиционной партии S.O.S. Romania, в марте отправила письмо российскому президенту Владимиру Путину.