В CNN объяснили отказ Трампа увольнять главу Пентагона

Президент США Дональд Трамп отказался отправлять в отставку замешанного в скандале с утечками главу Пентагона Пита Хегсета, в связи с тем, что потратил на его утверждение много политических ресурсов. Об этом пишут обозреватели Кевин Липтак и Джефф Зелени в статье для CNN.

В четверг, 1 мая, Трамп заявил об увольнении с поста советника по национальной безопасности Майка Уолтца — главного фигуранта скандала с утечкой секретной информации через мессенджер Signal.

Вместе с тем, президент отказался увольнять Хегсета, несмотря на то, что он также был фигурантом этого скандала, допустил ряд других ошибок.

Глава США по-разному относится к ключевым сотрудникам своей администрации, Уолтцу и Хегсету, пояснили авторы статьи.

Это обусловлено тем, что для утверждения советника по нацбезопасности не требуется одобрения Конгресса, Трамп может назначать на эту должность тех, кого считает нужным.