В ООН отреагировали на сообщения о пытках российских пленных на Украине

Комитет ООН против пыток выразил обеспокоенность сообщениями о пытках и жестоком обращении, угрозах и унижениях в отношении российских военнопленных на Украине. Об этом говорится в документе с выводами членов комитета после изучения ситуации на Украине.

По данным ООН, перечисленные действия совершались украинскими вооруженными силами и военной полицией. Согласно документу, в числе прочих проблем зафиксированы неадекватная регистрация и отчетность о видимых повреждениях пленных, полученных в результате пыток или жестокого обращения.

В ООН подчеркнули, что запрещение пыток не допускает отступлений — никакие исключительные обстоятельства не могут служить оправданием пыток.

В конце апреля посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что ВСУ используют секретные тюрьмы в Харькове, Киеве, Кривом Роге и ряде других городов, чтобы выбивать показания из военнопленных и шантажировать их близких. По словам дипломата, эту информацию удалось выяснить во время разговоров с российскими военнопленными, которых вернули на Родину в ходе масштабных обменов с украинской стороной.