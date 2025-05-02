В Евросоюзе заявили, что ЕС не намерен становиться посредником по Украине

Евросоюз не планирует становиться посредником в решении украинского конфликта, если США откажутся от этой роли. Об этом сообщил официальный представитель европейской внешнеполитической службы Анвар аль-Ануни.

По его словам, приоритет ЕС не менялся — это обеспечение сильных позиций Украины.

«Мы продолжаем наращивать военную помощь Украине», — приводит его слова РИА Новости.

На вопрос, готов ли ЕС взять на себя роль посредника, он отметил, что дипломатические усилия Евросоюза направлены на поддержание права Украины на самооборону.

Ранее представитель американского Госдепа Тэмми Брюс заявила, что США больше не будут выполнять роль посредника между Россией и Украиной.