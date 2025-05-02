В АдГ отреагировали на решение признать партию экстремистской

Причисление партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) к правоэкстремистским движениям является ударом по демократическому институту страны, заявили сопредседатели АдГ Тино Крупалла и Алиса Вайдель. Об этом пишет РИА Новости.

В пятницу, 2 мая, Федеральное ведомство по охране Основного закона ФРГ (контрразведка Германии, BfV) классифицировало всю партию «Альтернатива для Германии» как правоэкстремистскую. На фоне этого в СМИ появились публикации о возможном запрете АдГ.

«Сегодняшнее решение ведомства по охране Основного закона — серьёзный удар по демократии Федеративной Республики Германии», — отметили политики.

АдГ признали правоэкстремистской партией на всей территории ФРГ

Согласно последним опросам, АдГ лидирует по популярности, пояснили Крупалла и Вайдель. Они добавили, что предыдущая классификация партии, как подозреваемой в правоэкстремизме, ещё не вступила в законную силу.

Несмотря на это, заметили сопредседатели, АдГ в качестве оппозиционной партии публично дискредитируется и криминализуется за 4 дня до смены правительства.

Крупалла и Вайдель уточнили, что АдГ продолжит юридически защищаться от «клеветнических нападок, угрожающих демократии».

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что правящие в Германии Христианско-демократический союз (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия (СДПГ) называют экстремистами тех, кто обладает более высоким рейтингом.