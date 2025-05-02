На Украине заявили о подписании с США трёх документов по минералам

RT на русском

Киев и Вашингтон подписали три документа в рамках соглашения по редкоземельным ресурсам, сообщила депутат Верховной рады Ирина Геращенко.

На Украине заявили о подписании с США трех документов по минералам
© globallookpress.com
«Правительство Зеленского так и не предоставило депутатам и обществу все подписанные в США соглашения, которых, как оказалось, три, а не одно», — написала она в своём Telegram-канале.

Депутат Рады Александр Дубинский ранее заявил, что Владимир Зеленский хочет скрыть условия сделки по ресурсам до ратификации.

До этого он сказал, что Владимир Зеленский сделкой с США по ископаемым продаёт Украину для получения личных гарантий безопасности.

Телеканал Sky News сообщал, что США ожидают ратификации Радой сделки по минералам до конца недели.

В мире
Александр Дубинский
Ирина Геращенко
Владимир Зеленский
Верховная Рада
Вашингтон
Киев
Соединенные Штаты
Украина