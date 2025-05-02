Каллас призвала Индию и Пакистан проявить сдержанность
Глава евродипломатии Кая Каллас призвала Индию и Пакистан проявить сдержанность и продолжить диалог. Об этом она написала в своём аккаунте в соцсети Х.
В пятницу, 2 мая, Каллас провела телефонные переговоры с министрами иностранных дел Индии и Пакистана Субраманьямом Джайшанкаром и Мухаммадом Исхак Даром. Она заметила, что рост напряжённости между странами вызывает беспокойство.
«Призываю обе страны проявить сдержанность и продолжить диалог для разрядки ситуации. Эскалация никому не поможет», — подчеркнула Каллас.
Ранее глава международного комитета парламента Индии Шаши Тарур в беседе с RT допустил дальнейшую эскалацию конфликта с Пакистаном.