Глава евродипломатии Кая Каллас призвала Индию и Пакистан проявить сдержанность и продолжить диалог. Об этом она написала в своём аккаунте в соцсети Х.

В пятницу, 2 мая, Каллас провела телефонные переговоры с министрами иностранных дел Индии и Пакистана Субраманьямом Джайшанкаром и Мухаммадом Исхак Даром. Она заметила, что рост напряжённости между странами вызывает беспокойство.

«Призываю обе страны проявить сдержанность и продолжить диалог для разрядки ситуации. Эскалация никому не поможет», — подчеркнула Каллас.

Ранее глава международного комитета парламента Индии Шаши Тарур в беседе с RT допустил дальнейшую эскалацию конфликта с Пакистаном.