Макрона обвинили во вмешательстве в выборы папы римского

Итальянские СМИ обвинили президента Франции Эммануэля Макрона во вмешательстве в выборы папы римского, пишет обозреватель Одри Сенекаль в статье для французской газеты Le Journal du Dimanche.

Журналисты утверждают, что Макрон якобы продвигает конкретных кандидатов — особенно архиепископа Марселя Жан-Марка Авелина, близкого к покойному папе Франциску, пояснила автор статьи.

Так, La Verità пишет: «Макрон хочет выбрать папу», Libero утверждает: «Макрон вторгается в конклав», а Il Tempo обвиняет президента в «интервенционизме, достойном современного Короля-Солнце».

Напомним, что Людовик XIV в XVII веке неоднократно использовал право вето при выборах папы. Это позволяло монарху влиять на исход конклава и поддерживать кандидатов, выгодных французским интересам.

Обозреватель уточнила, что основой для обвинений стали встречи Макрона с влиятельными кардиналами, претендентами на папский престол.

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Правые СМИ считают, что Франция использует эти связи, чтобы навязать католическому миру более либерального понтифика и ослабить позиции кандидатов, близких правительству итальянского премьера Джорджии Мелони, заметила Сенекаль.

Вместе с тем, близкая к Ватикану газета Sant’Egidio предположила, что Макрон «хочет понять процесс, а не управлять им».