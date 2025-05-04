В случае, если мирное соглашение по урегулированию украинского конфликта не будет включать пункт о признании западными государствами Крыма частью России, ВСУ смогут возобновить агрессию в будущем.

Об этом пишет Financial Times.

«Соглашение, которое избежит официального признания США усечения Украины, даст Киеву шанс повоевать — или, по крайней мере, завоевать территорию другими способами — в другой раз», — отмечают авторы материала.

Ранее спецпосланник американского президента Кит Келлог сказал, что США готовы частично признать территориальные требования России в рамках украинского урегулирования.