ЦРУ обратилось с предложением к китайским чиновникам

ЦРУ, согласно соцсетям ведомства, призвало китайских чиновников шпионить на США.

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Для этого управление опубликовало два ролика на китайском языке. Так, водном из видео говорится о наделенном властью китайском чиновнике, который боится быть арестованным спецслужбами КНР. Другой ролик рассказывает о помощнике высокопоставленного официального лица, разочаровавшегося образом жизни.

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Доступ к роликам на территории материкового Китая заблокирован.