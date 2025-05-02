ЦРУ обратилось с предложением к китайским чиновникам

ЦРУ призвало китайских чиновников шпионить на США
ЦРУ, согласно соцсетям ведомства, призвало китайских чиновников шпионить на США.
Для этого управление опубликовало два ролика на китайском языке. Так, водном из видео говорится о наделенном властью китайском чиновнике, который боится быть арестованным спецслужбами КНР. Другой ролик рассказывает о помощнике высокопоставленного официального лица, разочаровавшегося образом жизни.
Администрация Трампа начала массовые сокращения в ЦРУ
Доступ к роликам на территории материкового Китая заблокирован.