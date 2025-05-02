Женщина, совершившая нападение на бывшего руководителя одесской ячейки запрещенного в России "Правого сектора" Сергея Стерненко, подозревается в государственной измене. Об этом сообщило украинское издание "Общественное" со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора страны. Отмечается, что 2 мая Шевченковский суд Киева будет рассматривать избрание подозреваемой меры пресечения. 1 мая неизвестный человек напал на Стерненко. Позднее Служба безопасности Украины задержала нападавшую женщину. По данным издания "Общественное", нападавшей оказалась уроженка Одесской области 1979 года рождения. На момент покушения женщина проживала в Киеве. До этого сообщалось, что некоторые украинские националисты, виновные в трагедии в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, сегодня занимают высшие должности во властных структурах Украины. Руслан Форостяк, на тот момент лидер Одесского "евромайдана" и Совета обороны Одессы, впоследствии стал советником главы областного управления полиции. Также Андрей Юсов занял пост пресс-секретаря главного управления разведки министерства обороны Украины.

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