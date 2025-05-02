Стали известны детали отставки Уолтца с поста советника Трампа

Бывший советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц имел разногласия с коллегами еще до скандала с мессенджером Signal. Об этом пишет издание Semafor со ссылкой на источники.

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«Традиционно воинственные взгляды Уолтца на нацбезопасность создали напряженность с более изоляционистскими игроками в Белом доме. Бывший «зеленый берет» был в натянутых отношениях с окружением Трампа еще до скандала с групповым чатом», — говорится в публикации.

Накануне Уолтц покинул пост советника президента США по национальной безопасности. Его обязанности будет временно исполнять госсекретарь США Марко Рубио. Позже Трамп заявил, что кандидатура Уолтца будет выдвинута на должность постпреда страны при ООН.

Уолтц высказался о своем увольнении

В конце марта телеканал NBC сообщил, что Трамп разочаровался в Уолтце из-за утечки из чата по Йемену в Signal.