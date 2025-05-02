Президент США Дональд Трамп намерен сблизиться с Россией из-за своих бизнес-интересов, передаёт агентство Associated Press.

По словам профессора Королевского колледжа Университета Лондона Сэма Грина, Вашингтон в ходе процесса по достижению мирного урегулирования на Украине оказывает большее давление на Киев, чем на Москву.

Грин считает, что США стремятся вернуться к нормальным отношениям с Россией и для открытия возможностей вести бизнес с ней.

Руководитель пресс-службы Госдепа США Тэмми Брюс ранее подчеркнула важность диалога между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом в контексте урегулирования кризиса на Украине.