В Германии признали АдГ правоэкстремистской партией

Федеральное ведомство по охране Конституции ФРГ (контрразведка ФРГ, BfV) классифицировала партию «Альтернатива для Германии» в целом как «правоэкстремистскую». Об этом пишет Ostsee Zeitung со ссылкой на пресс-службу организации.

В ведомстве уточнили, что с момента своего основания двенадцать лет назад партия постоянно «смещалась вправо». На фоне этого со 2 мая 2025 года контрразведка классифицирует АдГ как «устоявшуюся экстремистскую организацию».

В ведомстве отметили, что «партия характеризуется экстремистской направленностью и пренебрежением человеческим достоинством».

В частности, в АдГ считают граждан Германии, прибывших из преимущественно мусульманских стран, неравноправными членами немецкого народа, пояснили в BfV.

Журналисты напомнили, что ранее управления по защите конституции Тюрингии, Саксонии и Саксонии-Анхальт классифицировали соответствующие земельные объединения АдГ как подтвержденные правоэкстремистские организации.

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По их данным, то, что BfV охарактеризовало партию как «правоэкстремистскую», не означает, что она будет полностью запрещена в Германии.

Вместе с тем, на основе отчета ведомства Бундестаг, Бундесрат могут подать запрос в Федеральный конституционный суд с требованием запретить АдГ.