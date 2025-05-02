Шольц сделал заявление о запрете "Альтернативы для Германии"

Властям страны не следует торопиться с процедурой запрета партии «Альтернатива для Германии», предупредил исполняющий обязанности канцлера ФРГ Олаф Шольц. Об этом пишет ТАСС.

Ранее Федеральное ведомство по охране Конституции ФРГ классифицировало всю партию «Альтернатива для Германии» как правоэкстремистскую. На фоне этого в СМИ появились публикации о возможном запрете АдГ.

«Я против быстрого удара, мы должны тщательно оценить классификацию», — отметил Шольц.

По словам экспертов, классификация партии как «устоявшейся экстремистской организации» снижает барьеры для слежки за АдГ с помощью различных технических средств, в частности, позволяет правоохранителям прослушивать телефоны членов партии.

«Альтернатива для Германии» стала самой популярной немецкой партией

Напомним, что АдГ появилась на политической арене в апреле 2013 года на фоне экономических проблем в еврозоне и долгового кризиса в Греции. На досрочных выборах в Бундестаг 23 февраля 2025 года партия заняла второе место.