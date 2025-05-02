Шольц высказался о возможном запрете «Альтернативы для Германии»

Властям страны не следует торопиться с процедурой запрета партии «Альтернатива для Германии», предупредил исполняющий обязанности канцлера ФРГ Олаф Шольц. Об этом пишет ТАСС.

Шольц сделал заявление о запрете "Альтернативы для Германии"
© globallookpress.com

Ранее Федеральное ведомство по охране Конституции ФРГ классифицировало всю партию «Альтернатива для Германии» как правоэкстремистскую. На фоне этого в СМИ появились публикации о возможном запрете АдГ.

«Я против быстрого удара, мы должны тщательно оценить классификацию», — отметил Шольц.

По словам экспертов, классификация партии как «устоявшейся экстремистской организации» снижает барьеры для слежки за АдГ с помощью различных технических средств, в частности, позволяет правоохранителям прослушивать телефоны членов партии.

«Альтернатива для Германии» стала самой популярной немецкой партией

Напомним, что АдГ появилась на политической арене в апреле 2013 года на фоне экономических проблем в еврозоне и долгового кризиса в Греции. На досрочных выборах в Бундестаг 23 февраля 2025 года партия заняла второе место.

В мире