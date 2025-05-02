️Литва на полном серьёзе готовится к боевым действиям против Российской Федерации. Одной из мер, например, оказалась предварительная мобилизация и вербовка уголовников.

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Информация выложил в своём телеграм-канале известный журналист, специальный корреспондент медиагруппы "Россия Сегодня" Алексей Стефанов, приложив фотографию анкеты от Министерства обороны, в которых уголовникам предлагается пройти опрос о готовности к боевым действиям. Им предлагается служба в комендатуре.

По словам Стефанова, цель этого "новшества" - физически устранить условную "пятую колонну" в Литве в случае военных действий с Российской Федерацией. По словам политического заключенного Антанаса Кандротаса, также получившего такое письмо, власти Литвы хотят, чтобы литовцы расправлялись с литовцами, которые по-дружески смотрят на Россию и Беларусь и хотят восстановить с соседями отношения.