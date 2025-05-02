В Сумской области на северо-востоке Украины произошли взрывы

Взрывы произошли в городе Белополье в Сумской области Украины, которая граничит с российской Курской областью. Об этом сообщает украинское издание «24-й канал».

Сейчас в регионе действует воздушная тревога. Других подробностей не приводится.

1 мая координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что подразделения Вооруженных сил России нанесли удар по окрестностям села Храповщина в Сумском районе Украины, где скапливались украинские военные, сбежавшие из Курской области.

26 апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области. В операции приняли участие бойцы КНДР, которых лидер страны Ким Чен Ын назвал героями.

30 апреля Путин сообщил, что остатки военнослужащих ВСУ сидят «по щелям и в подвалах» в Курской области и просят командование об эвакуации, однако она невозможна из-за разрозненности бойцов.