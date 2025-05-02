Планы на побег: где украинская элита готовит себе “запасные аэродромы”

Наступление мира на Украине неминуемо также, как смена времен года. Рано или поздно он придет. Но не всем в Незалежной это будет в радость, потому что прочный мир для тех, кто живет войной и зарабатывает на ней — это повод для отчаяния. Рассчитывать, что они бросят свои силы на восстановление разрушенной страны, не приходится. Скорее, надо ожидать, что со всем наворованным они отправятся туда, где давно подготовили для себя «запасной аэродром», заранее прикупив недвижимость и отправив туда детей. Собственно, по месту «локализации семей» и можно определить, где проведут свои зрелые годы те, кто сейчас верховодит украинской политикой.

Есть много конспирологических версий, куда съедет Зеленский, когда его роль «диктатора земли украинской» будет отыграна до конца. Можно бесконечно вспоминать его виллы в Италии, апартаменты в ОАЭ и даже некий якобы выкупленный таинственный остров, однако вряд ли он и впрямь осядет где-то никем не замеченный. Страх за свою жизнь и жизнь своей семьи диктует ему определенный выбор «места обитания». А именно: поближе к покровителям, гарантирующим ему безопасность — то есть в Великобритании. Именно там сейчас находится его семья, его дети. То ли «под прикрытием», то ли — в заложниках. С крышей над головой в Британии у четы Зеленских проблем нет. У них в собственности три квартиры в Лондоне общей стоимостью $7 млн. А еще королевский замок Highgrove House за 20 миллионов фунтов, который Зеленский предусмотрительно приобрел в начале СВО. И впрямь — чем не «королевская семья» в изгнании?

Глава Офиса президента, «серый кардинал» Андрей Ермак, скорее всего, окажется неподалеку от своего «босса-подопечного» - в Лондоне. У Ермака в России есть родня: здесь живет семья сестры его матери. Правда, еще до начала СВО тетя Ермака сетовала, что племянник стал «русофобом» и не хочет знаться с родней. Скорее всего, «русофобией» Ермак проникся в тот момент, когда завел тесные отношения с британской МИ-6, куда позже привез для знакомства и самого Зеленского. После чего тот тоже резко забыл русский язык. Так что Ермак далеко от Лондона держаться не сможет. Хотя его бывший бизнес-партнер Артем Колюбаев, с которым у Ермака сохраняются тесные отношения, недавно приобрел дом под Вашингтоном. Возможно, где-то рядом мог бы обосноваться и Ермак. Но официально никакой недвижимости ни в США, ни в Великобритании за ним не числится. Только квартиры в Киеве. И семьи у него тоже нет. И вполне вероятно, что в случае чего Ермак может просто «раствориться в пространстве», как когда-то это сделал шеф Гестапо Мюллер.

Зато нынешний глава Минобороны Рустем Умеров совершенно точно знает, где обоснуется в будущем. Его семья давно и прочно осела во Флориде в США. Супруга Лейла Умерова свои водительские права получила в Майами аж в 2016 году. Его дети также обучаются в Майами, пока их папа на Украине отправляет чужих необстрелянных отцов на фронт. Так что еще до начала СВО Умеров свое будущее с Украиной не связывал, а уж теперь и подавно.

На США, скорей всего, нацелен и лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, который до того, как стать политиком и нардепом, имел несколько айтишных фирм в Америке. Да и гражданство Украины у него появилось только после 2015-го года. Вся его задекларированная недвижимость, правда, находится на Украине. Но ее так много — два дома и семь земельных участков — что, продав даже малую часть, на особнячок в Лос-Анджелесе или Флориде хватит. К тому же супруга главного «слуги», Виктория, с 2019 года владеет офшорной компанией на Сейшельских островах (о. Маэ) — Global Bay Venture Limited. А также благотворительным фондом «Светлые дела». Средств на безбедное бытие хватит.

Куда скромнее запросы у спикера Рады Руслана Стефанчука.

Отправив своего отпрыска в Польшу, папа вскоре приобрел для него элитную недвижимость в Варшаве по адресу ул. Злота 44. По данным экс-нардепа Игоря Мосийчука, внесенного в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга, в этом элитном доме апартаменты стоят более 2 миллионов долларов. Понятно, что 21-летний Олесь Стефанчук на свои такое прикупить не может. Потому папа одним махом убил «двух зайцев»: спрятал сына от повальной мобилизации, ну и себе на всякий случай «крышу» на первое время за рубежом обеспечил. Вполне вероятно, что потом особнячок прикупит в каких-нибудь более южных странах.

К семье, если что, подадутся и другие «зубры» украинской политики. Например, экс-президент Петр Порошенко тоже давно позаботился о наследниках. Старший его сын, Алексей Порошенко, с женой и дочерью давно живут на «два дома»: один -в Лондоне, другой — в Сингапуре. Младший Михаил учится на финансового аналитика в магистратуре Лондонской школы бизнеса. Папа периодически пытается прорваться к семейству через закрытые кордоны, то и дело нарываясь на пограничные скандалы. Но это потому, что Зеленский строит козни. Не будет его, и дорога к воссоединению семейства станет открытой. Правда, жить со взрослыми сыновьями Порошенко вряд ли станет. И на этот случай у него припасена еще одна «норка» - в Испании. Усадьба в маленьком городке Аталайя Исдабе на юге Испании на берегу Средиземного моря имеет площадь в 1254 кв. м и участок размером 2612 кв. м, даже бассейн на заднем дворе двухэтажного дома имеется. Впрочем, как сообщает издание «Страна», речь идет даже не об одном особнячке, а «о большом количестве недвижимости в разных частях страны "и целой сети фирм, через цепочку которой окружение Порошенко владеет этими активами".

Умеет экс-президент действовать с размахом.Не то, что «вечная оппозиционерка» Юлия Тимошенко, которая даже свой дом в Конча-Заспе якобы арендует. На отдых «железная леди» выезжала к дочери Евгении, которая с начала СВО перебралась с мужем Артуром Чечеткиным и тремя детьми в Дубай. Недавно Юлия Тимошенко прилетала к дочери в гости, но жила на отдельной вилле пятизвездочной гостиницы Kempinski на насыпном острове Палм-Джумейра, которую также снимала в аренду. Впрочем, у Евгении были еще апартаменты класса люкс в США - на севере Майами бич. Стоимость 277-метровых апартаментов в кондоминиуме - более 700 000$. Так что маме, если что, место найдется.